Onze tv-tips: sympathieke Fabrizio, Nederlands stort en dure duifjes

De Vuilste Jobs van Nederland

VTM2, wo, 21.35u

Je hebt vuile huizen en je hebt gruwelplekken waar alleen nog maar schimmel en viezigheid is. Ga een dag mee op pad met rioolreinigers, ongediertebestrijders maar ook mensen die de plaats van een misdaad moeten schoonmaken of plekken waar wekenlang een lijk lag te rotten. Na het zien van deze beelden heb je zeker en vast meer empathie voor deze schoonmakers.

Million Dollar Pigeons

Canvas, wo, 23u

Elk jaar nemen duivenhouders uit de VS, Thailand, China en Zuid-Afrika deel aan de meest prestigieuze, lucratieve races ter wereld. Wanneer hét event bezoedeld wordt door schandalen, staat de duivenwereld op zijn kop. Deze docu is een bijna niet te geloven verhaal met in de hoofdrollen bijzondere personages, wier roem en fortuin rust op de schouders van onze gevederde vriendjes.

Steenrijk Straatarm

VTM2, wo, 20.45u

Het opzet is bekend: een rijke en een arme familie wisselen enkele dagen met elkaars leven. Vandaag doet een bekende kop mee: Fabrizio. Het arme gezin mag met zijn weekbudget van 1.750 euro allerlei leuke dingen. Toen deze aflevering in Nederland werd uitgezonden, vonden veel kijkers de Limburger er bijzonder positief uitkomen. ”Veel leuker dan in Temptation Island”, klonk het. (tove)