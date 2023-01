Reconstructie in beschilderde kunststof van een standbeeld in marmer (Egina, Griekenland, 5de eeuw v.Chr.) — © © Liebieghaus Skulpturensammlung

Tongeren

In oktober pakt het Gallo-Romeins Museum in Tongeren uit met een expo die klassieke beelden in kleur toont. Zoals ze er effectief uitzagen dus, duizenden jaren geleden.