Van der Poel “had Wout liever geklopt zonder die lekke band”, Van Aert zag “dat tactisch plan van Mathieu gewerkt heeft”

Mathieu van der Poel beet vorige week in Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout drie keer op een rij in het zand tegen Wout van Aert, dinsdag kon de Nederlander zijn Belgische rivaal nog eens kloppen in Herentals. Al had hij het spannende tweegevecht liever zelf beslist in plaats van een lekke band bij Van Aert te zien bepalen over de winst en verlist. “Daarom dat ik niet héél uitbundig was aan de meet”, reageerde Van der Poel. “Ik had Wout liever geklopt zonder die lekke band. Ik denk dat het spannend zou zijn geweest. Ik heb tactisch anders gereden dan de voorbije wedstrijden. Ik heb geprobeerd om wat energie te sparen voor die laatste halve ronde. Ik denk dat we opnieuw echt aan elkaar gewaagd waren.”

Van der Poel demarreerde zoals gepland op een halve ronde van het einde, toevallig net nadat Van Aert lek reed. “Mijn plan was om dat laatste technische bosje als eerste in te rijden. Daar was ik op gefocust. Maar ik denk dat Wout toen al lek stond. Dan is het jammer - ook voor hem - dat hij niet eerlijk zijn kans kan verdedigen.”

Wout van Aert: “Het leek alsof iemand aan mijn zadel trok”

Wout van Aert was al behoorlijk gekalmeerd toen hij enkele minuten na de finish voor de camera van Sporza zijn verhaal deed over de laatste ronde. “Ik reed lek. Net voor de materiaalpost voelde ik dat ik een beetje begon te schuiven. Ik twijfelde even om de materiaalpost binnen te rijden. Maar als ik dat had gedaan, had ik ook nooit meer de koers kunnen winnen. Ik probeerde het dus zonder fietswissel. Maar toen Mathieu even later langszij kwam, leek het alsof iemand aan mijn zadel trok. Op dat moment was het wel vloeken, maar gelukkig had ik nog twee minuten om mij te bezinnen voor dit interview begon.”

© BELGA

Voor de zesde keer op minder dan twee weken werd een topveldrit gereduceerd tot een gevecht tussen Van Aert en Van der Poel (dit keer zonder de geblesseerde wereldkampioen Pidcock). “Misschien dat het soms bijna saai werd omdat we zo aan elkaar gewaagd zijn”, grapte Van Aert. “We rijden gewoon maar met twee rond. Ik heb vandaag iets meer geprobeerd om hem te lossen dan de voorbije week. In het eerste deel van de cross had ik aan de skiberg een aantal goeie passages, maar de laatste twee ronden kreeg ik Mathieu daar niet meer los. Ik maakte me in de slotronde klaar om als eerste dat laatste bosje in te duiken Ik denk dat daar de sprint voor de zege gereden zou worden. Maar toen stond ik lek.”

Het was ook onze landgenoot opgevallen dat Van der Poel zich na drie zeges op een rij van Van Aert tactisch wat had aangepast. “Ik merkte dat Mathieu het intiatief iets meer aan mij liet. En dat heeft gewerkt. Ik ga me nu niet tactisch aanpassen. Ik volg mijn gevoel. De voorbije crossen had ik graag ook meer koers gemaakt, maar dat zat er gewoon niet in omdat Mathieu mij dusdanig onder druk zette dat ik mij moest beperken tot volgen. Vandaag voelde ik mij goed, misschien ook de betere van de twee. Maar iemand van de klasse van Mathieu eraf rijden is natuurlijk niet makkelijk. Ik vond het wel super leuk om hier in mijn woonplaats Herentals eindelijk met publiek te kunnen rijden . De opkomst was gigantisch. Ik heb er echt van genoten om tussen zo veel fans en bekende gezichten rond te rijden.”