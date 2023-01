Motorrijder (36) overleeft zware val in Niel niet, politie voert onderzoek

Een 36-jarige motorrijder is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een zware val. Dat gebeurde op het kruispunt van de Weerstandsstraat met de Landbouwstraat in Niel.

Het zware ongeval gebeurde omstreeks 12.30u. Hoe de klap precies is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. Uit de eerste vaststellingen zou wel al gebleken zijn dat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren. Vast staat dat de motorrijder op het kruispunt zwaar ten val is gekomen en uiteindelijk tegen een boom is beland.

© bfm

Een ziekenwagen en een mug werden onmiddellijk naar de plek van het ongeval gestuurd. De hulpdiensten hebben nog getracht om de motorrijder te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De motorfiets van het slachtoffer lag enkele meter naast het slachtoffer. — © bfm

Om het stoffelijk overschot zo veel mogelijk aan het zicht te onttrekken, plaatste de brandweer een tentje in de Landbouwstraat. De politie sloot de omgeving af en legde een plaatselijke omleiding in voor het verkeer.

(tdk)