Piloot geprezen om zijn heldhaftig optreden na fatale crash aan Australische Gold Coast

Gezien de schade aan het toestel is het een klein wonder dat de piloot erin is geslaagd om het toestel te laten landen. — © EPA-EFE

In het toestel van piloot Michael James kwamen alle inzittenden er met veel schrik en lichte verwondingen vanaf. Volgens experten is dat vooral te danken aan de alertheid en snelle denken van de 52-jarige piloot.

Luchtvaartexpert Geoff Thomas spreekt over “een buitengewoon staaltje vliegkunst”. “Het is gewoon geweldig wat hij gedaan heeft. Als je ziet hoeveel schade het toestel had na de botsing en hoeveel verwondingen hij zelf al had opgelopen daardoor, is het echt een ongelooflijke prestatie”, zegt hij aan The Gold Coast Bulletin. “Dit had nog een veel groter drama kunnen zijn. De piloot heeft levens gered.”

Thomas vermoedt dat de botsing tot stand is gekomen omdat beide toestellen zich in elkaars blinde vlek bevonden. “Beide piloten waren zeer ervaren. Ik denk dat het gewoon een verschrikkelijk ongeluk is.”