Stemmige kerstviering in de Sint-Luciakerk in Engsbergen

Op 24 december vierden de Parochieploeg en de Landelijke Gilde Engsbergen een kerstwake in de Sint-Luciakerk in Engsbergen.

De plechtigheid werd voorgezeten door pater Paul Van Herck, de prior van de Abdij van Averbode. De viering begon met een kerstevocatie voor de prachtige kerststal. Het versterkte zangkoor bracht mooie kerstliederen die de gelovigen begeleidden in een gepaste kerstsfeer. Heel wat ouders en kinderen zorgden ervoor dat de kerk vol zat voor deze viering die afgesloten werd met een hartelijk samenzijn bij een glas warme wijn of chocomelk en een wafel in de kerk.