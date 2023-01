Egan Bernal wil dit jaar naar de Tour de France

Egan Arley Bernal (Ineos-Grenadiers) wil dit jaar opnieuw naar de Tour de France. Hoe hij zijn weg naar Le Grand Départ in Bilbao baant, is nog niet duidelijk, maar Parijs-Nice staat op zijn kalender.

Na de ‘Koers naar de zon’ (5-13 maart) zou hij ook deelnemen aan de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Volgens de Spaanse sportkrant Marca (die ook een filiaal heeft in Zuid-Amerika) wordt in april nog gekozen tussen de Ronde van het Baskenland of de Ronde van Romandië. In mei zou de Colombiaanse Tourwinnaar van 2019 mee gaan met de groep die de Tour de France voorbereidt.

Voor juni is het ook nog niet uitgemaakt of hij het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland rijdt. Met andere woorden: er wordt vooral gekeken hoe Bernal na zijn zware trainingsval van nagenoeg twaalf maanden geleden uit de twee Worldtourkoersen van maart komt. Onlangs nog onderging hij een operatie aan de neus, een van de zovele chirurigische ingrepen nadat hij einde januari 2022 tegen een lijnbus knalde op training bij hem thuis in Colombia. (hc)