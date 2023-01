Politie zoekt getuigen van aanval op agenten na nieuwjaar in Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen is op zoek naar getuigen van de aanval op agenten tijdens oudejaarsnacht. Op het fifa-pleintje in Mariaheide werd de politie toen bekogeld met vuurbommen. Bij de schermutselingen raakte één agent gewond.

Rond 1 uur werd de politie op 1 januari opgeroepen voor overlast door vuurwerk op de Gouverneur H. Verwilghenlaan in Mariaheide. De straat was versperd door een afvalcontainer en enkele gemaskerde jongeren liepen weg richting het fifa-plein. Daarop reden de agenten hen achterna. Een 15-tal jongeren maakte echter rechtsomkeer, omsingelde de combi en bekogelde het voertuig met zware vuurpijlen en vuurbommen.

Terwijl de agenten probeerden te ontkomen, bleven ze vuurwerkbommen gooien, waarop de ruit barstte en het koetswerk onderaan de combi beschadigd raakte. Even later kwamen alle beschikbare ploegen ter plaatse, en ook zij werden aangevallen. Uiteindelijk kwam het tot een schermutseling met een van de gemaskerde minderjarige jongeren. Daarbij viel een politie-inspecteur en brak hij zijn hand. Hij zal wekenlang werkonbekwaam zijn.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek is de politie Lanaken-Maasmechelen nu op zoek naar getuigen die zondag rond 1 uur iets gezien hebben van het incident rond het fifa-pleintje. Wie meer info heeft, kan de politie contacteren via 089/47.47.47. Anonimiteit wordt verzekerd. siol