Opnieuw gemor over aanvangsuren: fans KV Kortrijk en KV Mechelen vragen latere start kwartfinale Croky Cup

Volgende week woensdag staat de kwartfinale van de Croky Cup tussen KV Kortrijk en KV Mechelen gepland om 18u30. Iets waar de fans van beide clubs niet mee gediend zijn. Volgens hen is het onmogelijk om op een weekdag zo vroeg in het stadion van KVK te geraken. Ze vragen dan ook om de wedstrijd pas te laten starten om 20u00. Afwachten of de Pro League ingaat op die vraag.

“Hoewel we als supporters de laatste jaren al heel veel speeldagen en uren hebben getrotseerd, is het als werkende of studerende supporter onmogelijk om de wedstrijd in het stadion op dit uur bij te wonen”, klinkt het in een statement. “Een wedstrijd om 18u30 betekent immers dat veel supporters al om 15u of 16u moeten vertrekken – en dus ook al eerder moeten stoppen met werken – en in volle spitsperiode naar het stadion moeten rijden. Voor veel supporters is dit onmogelijk.” De fans van beide clubs vragen dan ook om de wedstrijd pas te laten starten om 20u00.

Ook beide clubs steunen die vraag. Ook de clubs steunen onze vraag. Gert Van Dyck, directeur van KV Mechelen: “We vinden deze vraag van beide supporterskernen de logica zelve. Uiteraard willen we een evenwicht zoeken tussen de belangen voor een televisie-uitzending en die van de supporters. Zonder tv geen voetbal, zonder supporters geen voetbal: laten we dat toch niet vergeten.” En ook Matthias Leterme, algemeen manager van KV Kortrijk reageert in het statement: “Dit kan een mooie kwartfinale worden. Met veel sfeer langs de zijlijn als de wedstrijd later plaatsvindt. Want zowel voor onze fans als voor die van de bezoekers is dit veel te vroeg. En we hebben het dan nog niet over onze honderden medewerkers die instaan voor de organisatie. Ook zij haken bij dit vroege uur af.”