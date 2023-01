Michael Smith wil revanche na jaar waarin hij vloek doorbrak: “Wat te doen voor WK-winst? Van Gerwen van het podium schoppen’

Michael van Gerwen noemde voor het toernooi zelf één gevaarlijke outsider voor de wereldtitel: Michael Smith. En ‘Bully Boy staat dinsdagavond tegenover hem in de finale. Dit is de man die in november een mentale barrière doorbrak, door op de Grand Slam of Darts na acht verloren finales eindelijk een majortitel te winnen. De Engelsman (32) gooit zijn derde WK-finale en wil revanche op ‘Mighty Mike’ voor de verloren finale van 2019.