Onze boekentips: wat als we na onze dood weer tot leven gewekt konden worden?

Saturnin

Jakub Malecki

Wanneer zijn 96-jarige grootvader Tadeusz verdwenen is, gaat Saturnin samen met zijn moeder op zoek. Malecki schildert in deze roman het aangrijpende verhaal van drie Poolse generaties en hoe die beïnvloed zijn door het oorlogsverleden van grootvader Tadeusz.

Querido, 272 blz., 22,99 euro

Een glas vol zegeningen

Barbara Pym

Heruitgave van een roman uit 1958. Wilmet Forsyth is mooi, elegant en getrouwd met de aardige en rijke Rodney. Maar gelukkig is ze niet. Grappige, vileine roman vol rake observaties door een van de meest onderschatte Britse auteurs van haar eeuw.

Uitgeverij van Maaskant Haun, 320 blz., 23,99 euro

De zee ondersteboven

Marie Darrieussecq

Tijdens een cruise op de Middellandse Zee stuiten traumapsychologe Rose en haar kinderen op een boot vol vluchtelingen die schipbreuk heeft geleden. Rose neemt Younès, een van de overlevenden, onder haar hoede. Intens, droevig en hoopvol tegelijk.

Arbeiderspers, 216 blz., 21,50 euro

Cumulus

Neal Shusterman

Toekomstverhaal waarin mensen na hun dood weer worden hersteld en tot leven gewekt. Om de bevolkingsaangroei onder controle te houden, hebben bepaalde mensen, Zeisen genaamd, echter de plicht om naar eigen inzicht anderen te dorsen. Vervolg op het ijzersterke Zeis, voor jongeren en volwassenen.

Pelckmans, 520 blz., 22,50 euro

Advocaat van de duivel

Steve Cavanagh

Nieuwe thriller rond de New Yorkse advocaat Eddie Flynn. Andy Dubois is opgepakt voor de moord op een jong meisje, maar Flynn is vastberaden om zijn onschuld te bewijzen en de echte moordenaar te vinden. Ook al is dat met gevaar voor eigen leven.

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 399 blz., 21,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden