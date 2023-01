Juf uit Bekkevoort fietst 750 kilometer door Vlaanderen om kerstballen van leerlingen op te hangen

Bekkevoort

Juf Nine Viaene uit Bekkevoort fietste zeven dagen lang door Vlaanderen om overal kerstballen op te hangen, goed voor 750 kilometer. Op de kerstballen staan de wensen en dromen van de leerlingen uit haar klas, waarvan een groot deel uit het opvangcentrum in Leopoldsburg komt. Ook heel wat bv’s zoals Remco Evenepoel en Stan van Samang kregen zo’n exemplaar. Met de fietstocht zamelde Nine en haar collega bijna 4.000 euro in om kerstcadeaus te kopen voor de leerlingen.