Radja Nainggolan neemt afscheid van Antwerp zonder na te trappen: “Jammer dat het zo moet eindigen”

“Het is jammer dat het zo moet eindigen”, schrijft Radja Nainggolan op Instagram. De 34-jarige middenvelder ontbond op 20 december in onderling overleg met de club zijn contract bij Antwerp en moest omwille van juridische redenen tot vandaag zwijgen. “Ik wil alleen maar zeggen dat ik [bij Antwerp] veel goede mensen heb leren kennen: de medische staf, ‘de witte’ en ‘de mon’ en onze teammanager Sascha [Van de Sande]. Heel veel goede ploegmaats ook. Het enige dat ik nog tegen mijn ploegmaats wil zeggen is dat ze moeten blijven knokken om ons doel te bereiken: Play-off 1. Ik wens mijn ploegmaats het allerbeste. Dat is alles.”

Zonder natrappen

Twee weken geleden sprak Antwerp-voorzitter Paul Gheysens nog duidelijke taal over zijn mislukte prestigetransfer. “Disciplinair is hij niet meer in staat om als topsporter te leven.” Nainggolan was naar verluidt not amused met die uitspraak van zijn ex-voorzitter, maar hij wil dus niet natrappen. Voorlopig is het nog onduidelijk waar de toekomst van Il Ninja ligt. Zijn ex-club Cagliari, inmiddels actief in de Serie B, lonkt. Maar ook een lucratief voorstel uit het Midden-Oosten of de Verenigde Staten zou Nainggolan kunnen verleiden.

Aan stoppen heeft Nainggolan nog niet gedacht. Hij wil nog minstens anderhalf jaar voetballen. Na het seizoen 2023-2024 zal hij er 36 zijn. Dan pas wil hij de schoenen aan de haak hangen. Intussen focust hij zich ook al meer en meer op zijn post-carrière. Zo richtte hij vorig jaar RadLab op, een bedrijf dat zich specialiseert in de verhuur van onder andere privéjets, luxejachten en exclusieve villa’s.