Puck Pieterse leidt van start tot finish in Herentals, lekke band vergalt klassement van Betsema en sterke rentree van Sanne Cant

Puck Pieterse (Alpecin-Deceuncink) reed bij de vrouwen van start tot finish aan de leiding in de veldrit van Herentals. In de achtergrond vond er wél een spectaculaire strijd plaats: die om de leidersplaats in de X2O-trofee. Denise Betsema, vooraf de leidster, reed vanuit de start lek en zag haar riante voorsprong helemaal verschrompelen. Een sterke Lucinda Brand is de nieuwe leidster. Er was ook goed nieuws voor Sanne Cant, want na een herbronningsperiode herpakte onze landgenote zich met een vijfde plaats op 2’07”.

Denise Betsema startte als leidster in de X2O-trofee met 3’19” op Ceylin del Carmen Alvarado (derde) en 3’35” op Lucinda Brand (vierde), maar het noodlot sloeg toe. Betsema reed meteen na de start lek en had nog een flinke weg te gaan tot de materiaalpost. Fem van Empel, tweede in de X2O-trofee, stond hier niet aan de start, maar het was nog een lange weg te gaan. Toen ze eindelijk een nieuwe fiets kreeg, had Betsema door het vele loopwerk ook al diep in haar krachtenarsenaal moeten tasten.

Puck Pieterse speelde niet mee in het klassement, maar soleerde vlot naar de dagwinst. Op het einde van de eerste ronde had Pieterse al een kloof van tien seconden op Alvarado, Lucinda Brand volgde op veertien seconden en Annemarie Worst kwam nog een tel later.

Halfweg de cross had Pieterse haar bonus op Alvarado en Brand uitgebouwd tot 41 seconden. Een verrassende Sanne Cant, die er even tussenuit was geweest om haar conditie opnieuw op te bouwen, streed met Annemarie Worst even voor de vierde plaats, maar moest dan toch het hoofd buigen.

In de vierde ronde nam Brand afstand van Alvarado. Brand reed nu voor de leidersplaats in de X2O-trofee.

Betsema verspeelde haar leidersplaats in de X2O-trofee. Ze kwam binnen op liefst 4’09” van Pieterse. Brand werd tweede op 27 seconden van Pieterse, Annemarie Worst derde op 1’13”, Alvarado vierde op 1’17” en de knappe vijfde plaats van Sanne Cant op 2’07” was een serieuze opsteker voor onze landgenote.

Uitslag

1. Puck Pieterse

2. Lucinda Brand

3. Annemarie Worst

4. Ceylin Alvarado

5. Sanne Cant

6. Aniek Van Alphen

7. Blanka Vlas

8. Maghalie Rochette

9. Leonie Bentfeld

10. Denise Betsema