Vrijdagavond (aftrap om 20u30) staat de Limburgse derby in tweede afdeling VV B tussen Belisia en Bocholt op het programma. Bocholt pakte in december een knappe 12 op 12 een naderde zo tot op drie punten van Belisia. De Bilzenaren kunnen - mits winst - even naast Hades aan de leiding komen. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd live uit!