Vrouw (38) krijgt drie jaar cel met uitstel voor dealen dodelijke hoeveelheid GHB aan vriendin

Op 18 juli 2020 werden de politie, de MUG en de ziekenwagen opgeroepen naar een appartement op de Van Eycklaan in Maaseik. De vader van de bewoonster belde de hulpdiensten nadat hij door vrienden van zijn dochter gecontacteerd werd nadat zij het levenloos lichaam van de vrouw aangetroffen hadden. Om 14.40 uur stelde de spoedarts het overlijden ter plaatse vast.

Omdat de dood mogelijk het gevolg was van een overdosis werd er een autopsie en een toxicologisch bloedonderzoek uitgevoerd. Uit die resultaten bleek dat de vrouw overleden was aan een combinatie van speed, GHB en alcohol. Deze cocktail aan drugs werd volgens de arts mogelijk nog versterkt door de aanwezigheid van cannabis en cafeïne in het lichaam. Volgens de deskundige was de inname van GHB daarbij de druppel waardoor de vrouw stierf aan een overdosis.

Colaflessen met drugs

Een vriend van de overleden vrouw stapte naar de politie en vertelde dat hij de avond voordien samen met haar doorbracht op het appartement. Rond 22.30 uur kregen ze bezoek van de 38-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem. Zij leverde, volgens de verklaringen van de vriend, die avond 50 gram speed en twee grote Colaflessen met vloeibare XTC.

De beklaagde werd verhoord maar ontkende eerst dat ze drugs had gedeald aan de overleden vrouw. Tijdens de behandeling van de zaak gaf ze toch deels toe. “Ik heb die avond wel iets gebracht, maar dat was niet eens de afgesproken hoeveelheid”, klonk het. “Het ging over 100 milliliter GHB in een klein Colaflesje. Van een tweede fles weet ik niets af en ik heb ook geen speed geleverd”, zo sprak ze.

De vrouw verklaarde dat ze wel meermaals drugs naar haar vriendin bracht. “Ik nam regelmatig drugs voor haar mee omdat het goedkoper was om samen aan te kopen. Ik verkocht aan niemand anders”, gaf ze als uitleg. “Ik heb heel veel spijt van wat er gebeurd is. Het heeft me allemaal enorm veel pijn gedaan in mijn hart.”

Volgens de procureur zouden de feiten nochtans weinig indruk gemaakt hebben op de vrouw. “Ze werd nadien nog eens gepakt met speed op zak. Er is dus niets te merken van een shockeffect door het overlijden van haar vriendin.”

Zachtaardig karakter

De ouders van de overleden vrouw stelden zich burgerlijke partij en krijgen schadevergoedingen van 12.028 en 6.500 euro toegekend. Volgens hun advocaat, meester Jan Swennen, was hun dochter een getalenteerde vrouw. “Ze heeft lang in China gestudeerd en behaalde daar een diploma. Nadien heeft ze op een school gewerkt. Ze was intellectueel verstandig en had een zachtaardig karakter. Zo was ze veel met dieren bezig en deed ze vrijwilligerswerk in een dierenasiel. Ondertussen gaat haar vader regelmatig met haar honden wandelen om haar te herinneren. Hij is een grote, struise man, maar doet niets anders dan wenen. Hij is volledig gekraakt. Deze vrouw heeft een verpletterende verantwoordelijkheid voor de dood van zijn dochter.”

3 jaar met uitstel

Volgens de rechter is het dealen van speed en GHB bewezen op basis van de verklaringen, de screenshots van Facebookgesprekken over bestellingen tussen het slachtoffer en de beklaagde en de aangetroffen frisdrankflessen met drugs in het appartement tijdens de huiszoeking. “Zonder het gebruik van de door beklaagde geleverde GHB en amfetamines zou het overlijden van de vrouw zich niet hebben voorgedaan”, concludeerde de Tongerse rechter.

De 38-jarige vrouw werd dinsdagochtend veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar met uitstel onder voorwaarden. Zo moet ze zich laten begeleiden voor haar drugsprobleem en mag ze geen contact meer hebben met mensen uit het drugsmilieu. Ook de geldboete van 8.000 euro werd volledig uitgesteld.