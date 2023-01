Derde etappe van Dakar-rally vroegtijdig stopgezet door het slechte weer

De derde Dakar-etappe is dinsdag omwille van de slechte weersomstandigheden vroegtijdig stopgezet. De organisatie grijpt in omdat het niet meer mogelijk is om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Vanwege het slechte weer kunnen de helikopters niet meer opstijgen.

De deelnemers die nog onderweg zijn, worden gestopt aan CP2 (na 335 km) of na CP3 (377 km). De tijden worden gehandhaafd voor de deelnemers die de finish hebben bereikt. Voor de anderen wordt voor elk van de deelnemers een berekening gemaakt op basis van het bereikte gemiddelde over het eerste deel van de etappe om zo een eindtijd toe te kennen.

Daniel Sanders neemt leiding over bij de motoren

Bij de motoren heeft Daniel Sanders (GasGas) wel al de derde etappegewonnen. Sanders was bij aankomst 5:23 sneller dan Kevin Benavides (KTM). Skyler Howes (Husqvarna) eindigde als derde op 6:19. Mason Klein (KTM) eindigde als vierde en moet de leiding aan Sanders laten.

Daniel Sanders speelde het maandag tactisch. De Australiër vertraagde naar het einde van de etappe om zo op dinsdag niet als eerste de baan op te hoeven. Zijn aanpak loonde: vanaf het eerste waypoint nam hij de leiding en behield die plaats tot aan de finish. Maar zijn tactische aanpak had eigenlijk niet gehoeven omdat vanaf de derde etappe een bonussysteem in werking treedt dat de rijders die als eerste de weg op moeten beloont of compenseert voor hun tijdverlies dat ze oplopen. De onmiddellijke ontcijfering van de passages van het ene waypoint naar het andere tussen het begin van de special en de tankstop (gelegen na 240 km van etappe 3), maakt het mogelijk de rijders die voorop zijn gebleven te identificeren, om hun de volgende bonussen toe te kennen: 1,5 seconde per km voor de eerste; 1 seconde per km voor de tweede; een halve seconde per km voor de derde. De rijder die de weg opent over de gehele 240 km tot aan de tankbeurt, zal een bonus van 6 minuten kunnen ontvangen. Voor de rest van de etappe zijn er echter geen bonussen meer.

Concreet voor de derde etappe waar Mason Klein als eerste het parcours op moest: de Amerikaan had na 240 km de vierde tijd en volgde op 5:45 van de leider. Op dat moment had Klein 5:52 aan bonussen verzameld waardoor hij dus de verloren tijd had goedgemaakt en eigenlijk 7 seconden voorsprong had op leider Sanders.

Sanders bleef dus de ganse dag op kop en neemt de leiding over van Mason Klein die nu tweede is op 4:04 van de Australiër. Kevin Benavides volgt als derde op 4:53. De Belgische motorrijder Jérome Martiny (Husqvarna) is na een moeilijke tweede etappe op maandag opnieuw vertrokken en is nog onderweg.

Ex-winnaar van de Dakar bij de motoren in 2020 Ricky Brabec kwam na 274 km ten val en moest opgeven. Na Sam Sunderland (GasGas) en Bradley Cox (KTM) is Brabec al de derde grote naam bij de motorrijders die de Dakar vroegtijdig moet verlaten.