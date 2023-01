Nog altijd reddingsactie aan de gang voor 10-jarige die al drie dagen in betonnen buis vastzit in Vietnam

Drie dagen nadat een tienjarige jongen in een 35 meter diepe betonnen buis gevallen is in het zuidwesten van Vietnam, blijven reddingsacties doorgaan. Het is onduidelijk of de jongen nog in leven is, meldden Vietnamese media dinsdag.

Op een camera die neergelaten werd in de buis, was geen teken van leven te zien, meldden de autoriteiten ’s middags. Helpers blijven koortsachtig proberen de aarde met speciale apparatuur zachter te maken en ruimte te maken om de betonnen buis, die aan de onderkant gesloten is, met een kraan uit de grond te trekken. Ook het leger wordt ingezet bij de reddingsactie.

De jongen, wiens naam Nam luidt, was zaterdag in de pijp gevallen op het terrein van een bouwplaats waar een brug wordt gebouwd. De pijp is slechts 25 centimeter in diameter. Volgens lokale media had de jongen aanvankelijk om hulp geroepen na zijn val. De hulpdiensten hebben herhaaldelijk zuurstof in de diepte gepompt.

© EPA-EFE