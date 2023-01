Duitse defensieminister krijgt kritiek voor pijnlijke nieuwjaarsvideo

Sommige Duitse media vinden de positie van de minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD) onhoudbaar nadat ze een onhandige videoboodschap deelde op haar Instagrampagina. Daarin zei ze dat de oorlog in Oekraïne een aanleiding voor haar was om “interessante en geweldige mensen te ontmoeten”.

Op de video is te horen hoe Lambrecht terugblikt op het voorbije jaar. Met het geluid van ontploffend vuurwerk op de achtergrond, kijkt ze terug op "een jaar dat eindigde met een oorlog die woedt in het midden van Europa". Lambrecht zei dat de oorlog in Oekraïne voor haar leidde tot "bijzondere ervaringen", en dat ze "veel ontmoetingen had met geweldige en interessante mensen".

Die boodschap schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Het Duitse dagblad Der Tagesspiegel was vernietigend voor wat ze verkondigde: "Lambrecht noemt Oekraïne niet bij naam, noch spreekt ze over de offers van de soldaten die sinds meer dan tien maanden hun land verdedigen. Oorlogen ‘woeden’ niet zomaar als een natuurfenomeen. In de video klinkt het alsof de oorlog en zijn gevolgen voor haar in de eerste plaats een spannende professionele ervaring zijn. Wie op zo’n manier over oorlog praat, is niet meer houdbaar als minister van Defensie." Ook het feit dat ze over oorlog spreekt terwijl er op de achtergrond luide knallen te horen waren, vond het dagblad problematisch.

Ook boulevardblad Bild stelt de houdbaarheid van de minister in vraag. "De minister bedankt eigenlijk Rusland voor de ‘vele, vele interessante ontmoetingen’ die ze dankzij de oorlog heeft gehad. Christine Lambrecht is erin geslaagd het ambt van minister van Defensie te ruïneren, en het imago van het hele ministerie te beschadigen. Als kanselier Olaf Scholz niet ingrijpt en zijn slechtste minister inwisselt, maakt ze de hele bondsregering en heel Duitsland belachelijk."

Ook Der Spiegel was niet mals over de onhandig gebrachte video. "Hoeveel pijnlijkheden, fouten en nalatigheid kan een lid van de regering zich permitteren, vooraleer Olaf Scholz zijn geduld verliest? De vraag stelt zich of de minister het contact met de werkelijkheid heeft verloren."

Vorige maand liep Lambrecht nog met het schaamrood op de wangen toen bleek dat de hypermoderne Duitse pantservoertuigen, de Puma’s, al na een militaire oefening stuk voor stuk technische defecten vertoonden.