Eerste van vijf stakingsdagen op Britse spoor

In het Verenigd Koninkrijk is dinsdag opnieuw een treinstaking van start gegaan, de zoveelste in de voorbije zes maanden. Gemiddeld zou de volgende vijf dagen ongeveer de helft van de lijnen bediend worden, met slechts 20 procent van de voorziene treinen. Reizigers krijgen de raad om te kiezen voor alternatief vervoer. In sommige gebieden zoals Wales en Schotland rijden er zelfs bijna geen treinen.