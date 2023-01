Snookerschandaal blijft uitdeinen: nu ook wereldtopper Zhao Xintong geschorst

Het matchfixing-schandaal, dat de professionele snookerwereld al enkele maanden in zijn greep heeft, blijft uitdeinen. Dinsdagmiddag voegde de wereldsnookerbond (WPBSA) een negende en tiende Chinese speler aan het lijstje van geschorsten toe. Naast Zhang Jianka (WR 82) gaat het zowaar om de Chinese vaandeldrager Zhao Xintong, het nummer 9 van de wereld. De 25-jarige Zhao won in december 2021 nog de finale van het UK Championship tegen Luca Brecel.

WPBSA schorste eerder al in totaal acht Chinese spelers in een onderzoek naar matchfixing en belooft om snel met meer details en concrete aanklachten naar buiten te treden. Het onderzoek zou zich in een laatste fase bevinden.

Zhao kan nog in beroep gaan tegen zijn schorsing. Daarom is het nog onduidelijk of hij zondag mag/kan aantreden op de Masters, waar hij tegen Mark Selby zou moeten uitkomen. Zijn eventuele vervanger zou de Iraniër Hossein Vafaei worden. Eerder werd David Gilbert al opgevist om op de Masters de plaats in te nemen van de eveneens geschorste Yan Bingtao.

