Sébastien Haller na teelbalkanker terug bij Borussia Dortmund: “Het jaar is goed begonnen voor mij”

2023 is goed begonnen voor Sébastien Haller (28), bij wie in juli vorig jaar na zijn transfer van Ajax naar Dortmund teelbalkanker werd vastgesteld. De Ivoriaans-Franse aanvaller heeft de trainingen bij Dortmund hervat. Eind november 2022 werd hij nog voor een tweede keer geopereerd om een tumor te verwijderen. “Een gelukkig jaar voor iedereen. En het is goed begonnen voor mij, want 2023 wordt synoniem voor mijn terugkeer op het veld”, schreef Haller op Twitter bij twee foto’s waarop hij zich in de fitness klaarstoomt. Haller zou vrijdag met zijn ploeggenoten op stage vertrekken naar Marbella.