Al wekenlang wordt er naar China gekeken, waar het aantal coronabesmettingen pijlsnel stijgt nu het zero-covidbeleid gelost is. Maar volgens biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) zouden we beter de VS in de gaten houden. Want daar is een nieuwe variant in opmars, en die kan ook bij ons een nieuwe golf veroorzaken.