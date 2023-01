Kersvers prof en toptalent Madis Mihkels van Intermarché-Circus-Wanty thuis in Estland aangereden

Het neoprofseizoen begint voor Madis Mihkels akelig slecht. De 19-jarige Estlander werd gisteren bij hem thuis op training aangereden. Het resultaat is een zeven centimeter grote gapende wonde in zijn onderrug.

Al bij al was het een geluk bij een ongeluk, want Mihkels houdt wel geen breuken aan zijn hachelijke avontuur met een autobestuurder, die alleen maar om zijn auto bekommerd was. Dat zegt de aanwinst van Intermarché-Circus-Wanty op de website Delfi Sport. “De chauffeur stapte uit, bekeek zijn autospiegel die kapot was en duwde me een papiertje voor de verzekeringen onder mijn neus waarop ik mijn naam en handtekening moest pennen. Het was alsof ik niemand voor hem was. Niet de minste menselijkheid.”

Omdat de verklaringen van de aanrijder en de prof haaks op elkaar staan, onderzoekt de politie van Tartu eerstdaags het trainingsongeval in de hoop de juiste omstandigheden te kennen.

Mihkels en zijn Belgische World Tour-ploeg hopen dat hij erbij is op het tweede trainingskamp dat straks in Spanje begint. De snelle Estlander werd derde op het WK in Leuven bij de juniores en was einde vorig jaar als stagiair nog zesde in de Gran Piemonte en viel bij het WK op de weg in Wollongong bij de U23 als eerstejaarsbelofte net naast het podium.

Het trainingskamp van Intermarché-Circus-Wanty begint vanaf 9 januari in Albir.