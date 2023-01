Twintiger crasht met wagen op weg naar sollicitatie, maar papa is vastberaden dat hij “goede indruk zal nalaten”

Een 21-jarige jongeman uit Oostende is dinsdagvoormiddag met zijn wagen gecrasht op de afrit van de E40 richting Oostkamp. De jongeman schampte de vangrails waarna zijn auto zwaargehavend tot stilstand kwam. “Hij was onderweg naar een sollicitatie en is nu natuurlijk nog nerveuzer. Maar toch zal hij een goeie indruk proberen na te laten”, zegt zijn papa.

Het ongeval gebeurde rond 10.20 uur op de afrit van de E40 richting Brussel om naar Oostkamp te rijden. Een 21-jarige jongeman nam er met zijn Honda Civic de afrit toen hij plots slipte en rechts tegen de vangrails belandde. “Ik had totaal geen controle meer over mijn auto”, zegt de jongeman. “Ik gleed door en kwam aan de overkant tot stilstand. De drie wagens die achter mij reden begonnen eveneens te slippen.”

Een voorbijganger belde na het ongeval onmiddellijk de hulpdiensten met de melding dat de bestuurder wellicht vastzat in zijn auto. Dat bleek niet het geval, want bij aankomst van de brandweer stond de jongen gewoon naast de wagen. De brandweer en ziekenwagen konden snel beschikken want de jongen was ook niet gewond.

Sollicitatie

Meteen na het ongeval kwam de papa van de jongeman ter plaatse. “Hij was ruim op tijd vertrokken vanuit Oostende en rijdt altijd voorzichtig”, zegt de vader. “Hij was onderweg naar een sollicitatie en wil iets in de modewereld doen. Misschien was hij even verstrooid of wat zenuwachtig, maar op deze plaats zijn wel al meerdere wagens uit de bocht gegaan. Ik stel zelf vast dat het hier glad is.”

“In de wagen heb ik meteen gebeld naar de plaats waar hij zal solliciteren dat hij wat later zal zijn door het ongeval. Ik zal hem dan zelf voeren en denk dat hij, ondanks het feit dat hij wat aangeslagen is, toch een goeie indruk zal nalaten. Het blijft natuurlijk spijtig dat zijn mooie auto rijp is voor de schroothoop. Het was zijn eerste wagen.”