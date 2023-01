Hoe de stoelgang van vliegtuigpassagiers ons moet helpen in de strijd tegen nieuwe coronavarianten

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakte maandag bekend hoe ons land zich zal proberen te weren tegen een mogelijke coronagolf uit China. Chinese toeristen met symptomen worden bij aankomst verplicht getest en ook het afvalwater van de aankomende vliegtuigen wordt bestudeerd. Dat laatste zagen we nog niet eerder tijdens de coronacrisis. Laborante Elke Wollants legt uit hoe het in zijn werk zal gaan.

“De bedoeling is om afvalwater van het vliegtuig, zijnde stoelgang en urine, bij aankomst op te vangen in een tank”, legt Elke Wollants, lab manager bij het Rega Instituut aan de KU Leuven, uit. “Daarvan worden er dan stalen naar ons gebracht die we kunnen onderzoeken op de aanwezigheid van virus.”

Een goed idee, vindt Wollants, want stoelgangonderzoek heeft een voordeel ten opzichte van de gewone testen in de neus. “Nog voor mensen symptomen hebben, kan er virus gevonden worden in de stoelgang. Afvalwateronderzoek werkt dus een beetje als een early warning-systeem.”

De onderzoekers kunnen zien of er al dan niet virus aanwezig is in het afvalwater, maar dat is niet het enige: ze kunnen ook onderzoeken om welke variant het juist gaat. “Door de grote concentratie die in stoelgang zit, kunnen we in principe complete genomen uit het afvalwater halen. We kunnen met andere woorden bekijken welke varianten er allemaal aanwezig zijn. Als die niet overeenstemmen met de gekende varianten, weten we dus ook of het om een nieuwe variant gaat of niet.”

Chemicaliën

Het afvalwateronderzoek is geen schild dat nieuwe varianten moet buiten houden, maar eerder een soort bewakingscamera die alles in het oog houdt wat binnenkomt. Wollants: “Als er een nieuwe variant wordt gedetecteerd op een vliegtuig, kunnen er analyses gebeuren om te zien hoe gevaarlijk die is en of onze vaccins er tegen bestand zijn. Daarop kan dan eventueel beslist worden om extra maatregelen te nemen.”

De Chinese toeristen hebben vanaf 8 januari groen licht om naar ons land te reizen. “Of we tegen dan klaar zullen zijn om de testen te starten? Wij van KU Leuven alleszins wel. Naar ons mogen ze de eerste stalen sturen.”

Tegen dan moet wel nog één mogelijk euvel worden opgelost. Het is namelijk zo dat er bij afvalwater van vliegtuigen normaliter heel wat chemicaliën worden gegooid om de boel de desinfecteren. Iets wat de resultaten van het onderzoek zou kunnen belemmeren. “De overheid moet daar nog over spreken, maar ik hoop dat ze de vliegmaatschappijen kunnen overtuigen om dat nu uitzonderlijk niet te doen”, aldus Wollants.