Uitstapje Mbappé en Hakimi naar NBA-match in New York wekt wrevel op in Brazilië: “En Neymar kan niet naar begrafenis van Pelé?”

Kylian Mbappé en Achraf Hakimi, boezemvrienden en ploegmakkers bij PSG, hebben in New York de NBA-match tussen de Brooklyn Nets en San Antonio Spurs (139-103) bijgewoond en ontvingen nadien truitjes van sterspeler Kevin Durant. De twee WK-gangers genieten van enkele dagen vrijaf en Mbappé is een grote fan van het Amerikaanse basketbal. Maar in Brazilië gooien de beelden olie op het vuur in de discussie waarom Neymar niet kon overvliegen naar Brazilië om de begrafenis van Pelé bij te wonen.