Alweer rechtszaak voor Peter Gillis: stad Lommel eist sloop van vakantievilla in Blauwe Meer

De vedette uit het tv-programma Massa is Kassa heeft intussen meer gerechtelijke procedures tegen zich lopen dan dat hij vakantieparken bezit. Dat zijn er nochtans elf waarvan er met Hengelhoef (Houthalen-Helchteren), Blauwe Meer en Parelstrand (beide Lommel) drie in Limburg liggen. Quasi overal duiken er wel allerhande (vergunnings)problemen op. Hengelhoef lijkt daarop momenteel een uitzondering te zijn.

Nog geen conflict

In Lommel ligt het stadsbestuur al geruime tijd overhoop met de Oostappen Groep, het bedrijf dat eigendom is van Peter Gillis. Er loopt momenteel een procedure om de erfpachtovereenkomst te beëindigen van vakantiepark Blauwe Meer, dat nog dienst deed als decor voor de tv-reeks Undercover. Dinsdag was een vakantiewoning of liever een villa de inzet voor een nieuwe rechtszaak. Volgens het Lommelse stadsbestuur ontbreken de nodige vergunningen en moet alles plat tegen de grond. “Wij zijn volop bezig met een regularisatie”, stelt Bart Vanhorenbeek, advocaat van Peter Gillis. “Destijds waren er toezeggingen. Alleen was er toen nog geen conflict tussen de Stad Lommel en meneer Gillis. Hij is voortgegaan op wat een schepen verklaarde. Iemand die ook nog architect was. Toen was er geen miserie en het zou wel in orde komen.”

Procedureslag

Niet dus. Het belooft alvast een werk van lange adem te worden. “Als de regularisatie wordt afgewezen gaan we in beroep bij de minister en eventueel zelfs verder naar de raad van vergunningsbetwistingen.” Tot pleidooien kwam het dinsdag niet. Peter Gillis zakte evenmin af naar de rechtbank. Dat de regularisatieprocedure nog hangende was en de dagvaarding verkeerdelijk gericht was aan Het Parelstrand en niet aan Blauwe Meer gooide roet in het eten. Op 7 februari komen alle partijen opnieuw samen om een agenda voor het verdere verloop van het proces vast te leggen.