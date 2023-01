Wandelaar betrapt illegale vogelvanger in Gingelom, 16 vogels in beslag genomen

De in beslag genomen vogels werden opgevangen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. — © Jozef Croughs

Een vogelliefhebber uit Sint-Truiden heeft maandagnamiddag tijdens een wandeling een illegale vogelvanger betrapt. De politie nam in totaal 16 beschermde vogels en vangnetten in beslag.

De aandacht van de Truiense natuur- en vogelliefhebber werd maandag getrokken tijdens een namiddagwandeling in de buurt van het voetbalveld van Eendracht Gingelom. Onder een overdekt oud schuurtje was een persoon volop metalen vogelkooien aan het opstapelen. Al snel zag de wandelaar met zijn verrekijker dat in een aantal kooien verdacht veel beschermde vogelsoorten zaten.

Omdat de vogels op een leegstaand privaat eigendom zaten, wachtte hij tot het donker was en verwittigde hij toen de lokale politie van Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken. Al snel was duidelijk dat de eigenaar zich schuldig had gemaakt aan illegaal vogelbezit. “In totaal werden 16 lokvogels waaronder 11 distelvinken en 4 sijsjes in beslag genomen, net als een aantal vangnetten”, zegt korpschef Steve Provost.

De vogelvanger werd in dit oud schuurtje betrapt door een wandelaar. — © Jozef Croughs

Rechtbank

De inbeslaggenomen vogels werd opgehaald door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden -Zolder. “Wij werden gecontacteerd door de lokale politie voor het ophalen van een aantal beschermde vogels”, vertelt Rudi Oyen van het opvangcentrum. “Naast de vogels vonden wij er ook een vrij groot aantal attributen, waaronder slagnetten en hangnetten, die gebruikt worden bij de illegale vogelvangst.”

De overtreder zal zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor illegaal vogelbezit en illegale vogelvangst. Ook het Agentschap Natuur en Bos worden in kennis gesteld. De boetes lopen op tot 250 euro per gevangen vogel.(Jozef Croughs)