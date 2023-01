Unieke beelden in Houthalen-Helchteren waarop twaalf van de dertien wolven samen te zien zijn. — © Archiefvideo 18 nov 2022

Genk

Is een wolf van de roedel uit Hechtel-Eksel naar het zuiden afgezakt? Tal van meldingen uit Genk doen alleszins vermoeden van wel. “Zoveel mensen kunnen zich niet collectief vergissen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf vzw. Opvallend: er is nog geen enkel tam dier in de regio aangevallen.