Opnieuw ophef op terreurproces: Salah Abdeslam stuurt zijn kat omwille van naaktfouilles

Na een week vakantie ging het terreurproces dinsdag opnieuw van start. Op het programma stonden onder meer de getuigenissen van de speurders die de eerste vaststellingen deden na de ontploffing in metrostation Maalbeek. Al snel bleek echter dat enkele van de beschuldigden - Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi - niet aanwezig waren.

Naaktfouilles

Hun afwezigheid had - zo werd snel duidelijk - te maken met de veelbesproken naaktfouilles. Vorige maand hadden zes beschuldigden nog een kort geding aangespand tegen de Belgische Staat over de omstandigheden waarin ze elke dag vanuit de gevangenis werden overgebracht naar het gerechtsgebouw in Haren. Ze klaagden onder meer aan dat ze dagelijks naaktfouilles moesten ondergaan. Afgelopen donderdag besliste de kortgedingrechter dat de naaktfouilles in strijd waren met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ze werden dan ook verboden, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per overtreding, per beschuldigde.

De Belgische staat kreeg echter wel acht dagen de tijd om de beschikking uit te voeren en de maatregelen van de overbrenging van de beschuldigden aan te passen. De overheid kon ook nog in beroep gaan tegen de beschikking, al was ze intussen wel uitvoerbaar.

“In strijd met mensenrechten”

Dinsdagochtend bleek dat echter niet het geval te zijn, waardoor Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi hun kat stuurden. Hun advocaten reageerden bijzonder scherp omdat de beslissing van de kortgedingrechter niet werd nageleefd. “Gisteren zag het er nog naar uit dat er een nieuw beveiligingsprotocol zou komen, vanochtend bleek dat niet het geval”, aldus Nicolas Cohen, de advocaat van beschuldigde Bilal El Makhoukhi.

De kortgedingrechter had beslist dat zo’n naaktfouille alleen nog kan als ze niet systematisch was en als ze individueel gemotiveerd werd. Volgens de advocaten van de beschuldigden was dat dinsdag niet het geval.

Delphine Paci, die Salah Abdeslam vertegenwoordigt, verklaarde dat haar cliënt “wel naar de zitting wilde komen”, maar dat hij daarvan heeft afgezien omdat hij toch weer een naaktfouille moest ondergaan. “Het is duidelijk dat de Belgische Staat de beslissing niet uitvoert.”

“Geen verwende jongetjes”

Ook Jonathan De Taye, advocaat van Ali El Haddad Asufi, zegt niet te begrijpen waarop het vonnis niet werd gevolgd. “Ik kan mijn cliënt niet verdedigen in eer en geweten”, luidde het. Vincent Lurquin, de advocaat van Hervé Bayingana Muhirwa, verklaarde dan weer: “Er is beslist dat de huidige behandeling in strijd is met de mensenrechten, en toch blijft men die volhouden”.

Beschuldigde Sofien Ayari verklaarde dat hij gekomen is “om te begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is” en waarom hij nog altijd naakt werd gefouilleerd. “Bovendien is mij duidelijk gezegd dat het alle dagen zo zou zijn. Voor mij is dat onaanvaardbaar. Op die manier kan ik niet op een correcte manier deelnemen aan dit proces”, zo luidde het. “We zijn geen verwende jongetjes. Maar ik begrijp het niet meer. Ze hebben mij duidelijk gezegd dat de naaktfouille ook deel uitmaakt van de nieuwe procedure. Ik heb niets te winnen bij het boycotten van het proces. ik heb ook niets meer te verliezen. Ik heb al 50 jaar cel. Maar ik wil antwoorden geven tegenover mensen die geleden hebben. Als dat correct kan.”

Mohamed Abrini

Beschuldigde Mohamed Abrini, die wel aanwezig was, ontnam zijn advocaat dan weer het recht om hem te verdedigen, waardoor het proces opnieuw vertraging dreigt op te lopen. Vervolgens verklaarde Abrini dat ook hij niet langer in de zaal wenste te blijven. De voorzitter zal nu op zoek moeten naar een oplossing. Mogelijk

Het proces is in gevaar. Abrini ontneemt zijn advocate het mandaat om hem te verdedigen. Zelf wil hij ook niet in de zaal blijven. Voorzitter Laurence Massart zal op zoek moeten naar een oplossing, wat de beschuldigden moeten ofwel zelf in de zaal aanwezig zijn, ofwel vertegenwoordigd worden. In overleg met de strafhouder moet Massart nu vermoedelijk een nieuwe advocaat aanstellen voor Abrini, en mogelijk ook voor Asufi.

Het Openbaar Ministerie stelde voor om toch door te gaan met het proces en de Belgische Staat eventueel om uitleg te vragen. Vervolgens namen de advocaten van de slachtoffers het woord. “De meerderheid van de veiligheidsmaatregelen stellen geen problemen. Ook de naaktfouilles kunnen nog als ze gemotiveerd worden. In alle gevallen moet dit proces doorgaan. U, als voorzitter, moet beslissen hoe het verder moet met de advocaten die hun werk niet meer kunnen doen. Als het proces maar voortgaat”, zo luidde het. “Er zitten in de zaal veel mensen die slachtoffers waren in Maalbeek. Die er geliefden verloren hebben. Ze hoopten hier te horen wat het onderzoek had opgeleverd. Het is nu na 11 uur en ze wachten nog altijd op het echte begin van het proces.”

“Mensonterende behandelingen”

Volgens advocaat Delphine Paci is het recht op een eerlijk proces echter in gevaar. “Onze cliënten worden verplicht om mensonterende behandelingen te ondergaan om op hun proces te mogen zijn”, verklaarde ze. Als de zitting doorgaat, zal ze conclusies neerleggen om te bepleiten dat het recht op een eerlijk proces wordt geschonden.

Voorzitter Massart liet al verstaan dat ze de huidige advocaten wel eens gewoon zou kunnen aanstellen, als dat nodig is. Advocaat Jonathan De Taye verklaarde echter meteen die opdracht niet te zullen aanvaarden.