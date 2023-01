Wereldkampioen Lionel Messi opnieuw in Parijs

Lionel Messi, die vorige maand in Qatar de wereldtitel veroverde met Argentinië en nadien van een deugddoende vakantie in zijn thuisstad Rosario mocht genieten, wordt dinsdagnamiddag opnieuw in de Franse hoofdstad Parijs verwacht, zo melden Argentijnse media.

La Pulga stapte maandagavond omstreeks 22u (plaatselijke tijd) op de Islas Malvinas-luchthaven in Rosario in een privéjet en zal dinsdagnamiddag omstreeks 14u55 landen op de luchthaven van Le Bourget, in de buurt van de Franse hoofdstad. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Antonela Roccuzo en zijn kinderen Mateo, Thiago en Cira.

Bij PSG vindt hij onder meer Kylian Mbappé terug, enkele weken nadat hij met Argentinië titelverdediger Frankrijk opzij zette in een van de spannendste WK-finales ooit. Mbappé nam na het toernooi slechts enkele dagen rust en sloot snel weer aan bij de Parijzenaars, in een poging de ontgoocheling zo snel mogelijk door te spoelen.