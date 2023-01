Groene voornemens? Wij tippen 25 Limburgse hotspots om heerlijk vegan te eten

It’s Veganuary! Over de hele wereld gaan mensen in januari het engagement aan om een maand lang geen dierlijke producten te eten. Wil je zelf ook graag minder vlees, vis of kaas op je bord? Wij maakten een overzicht met de Limburgse topadresjes met vegan gerechten op de kaart.

1. Foglia in Genk

Kokkin Morena bedenkt recepten met een Italiaanse toets. Samen met haar partner en medezaakvoerder Jeroen kiest ze bewust voor herkenbare gerechten, die worden gebundeld in een betaalbaar menu. Vlees- en kaasliefhebbers komen hier niks tekort.

Vennestraat 203 in Genk. Open: wo tot zo 17.30 tot 23 uur. Info: www.foglia.be

© Boumediene Belbachir

2. In ’t Grün in Hasselt

In de Hasseltse Ridderstraat serveert uitbater Noura Khensi typische lunchgerechten als een toast champignon of een Krok Meneer, maar dan met vegan kaas en hesp. De klanten zijn enorm divers: jong en oud, veganisten, vegetariërs en vleeseters die genieten van goede kost die toevallig of niet plantaardig is.

Ridderstraat 5 in Hasselt. Open: di tot za 9 tot 15 uur. Info: www.intgrun.be

© RR

3. El Verde in Genk

Van het ontbijt over de lunch tot het dessert: elk gerecht bij El Verde is plantaardig. De lunch- en ontbijtbar wordt gerund door drie vrienden die de mosterd haalden in Spanje. Het interieur heeft een gezellige Ibiza-vibe met veel wit, hout en andere natuurlijke materialen als stro en veel groen.

Winterslagstraat 35 in Genk. Open: wo tot vrij 10.30 tot 15.30 uur en za en zo 10 tot 16 uur. Info: www.instagram.com/elverdeofficial

© Luc Daelemans

4. Stoemp Deluxe in Hasselt

Bij Stoemp Deluxe kan je terecht voor een heerlijke lunch of voor maaltijden bij jou op kantoor. Als lokale handelaars overschotten hebben, kopen de uitbaters van Stoemp Deluxe die over. Vervolgens bedenkt chef-kok Kris Gielen gerechten met wat er in zijn keuken terechtkomt: vegetarisch, vegan en ecologisch.

Diestersteenweg 4 in Hasselt. Open: ma tot vrij 11 tot 18 uur. Info: www.stoempdeluxe.be

© Karel Hemerijckx

5. Maison Mathis in Hasselt

In deze moderne brasserie in Quartier Bleu met zicht op het Albertkanaal in Hasselt komen ook veggies aan hun trekken. Je kan hier bijvoorbeeld een lekkere vegan burger, pizza vegan of zelfs een vegan steak van seitan bestellen.

Slachthuiskaai 7c in Hasselt. Open: ma tot zo 9 tot 1 uur ’s nacht. Info: www.maison-mathis.be

© RR

6. Sappig in Hasselt

In deze juicebar worden smoothies en sapjes à la minute bereid en geserveerd in ecologische verpakkingen, zodat er een volledige ‘guilt-free’ mindset ontstaat. Ook op het menu: soepjes en enkele originele plantaardige gerechten.

Isabellastraat 68b1 in Hasselt. Open: di tot za 10 tot 18 uur. Info: www.sappigjuicetruck.be

© RR

7. Terland in Dilsen-Stokkem

Terland is een restaurant gelegen in de mooie natuur van Terhills. Op de uitgebreide kaart vind je onder meer pizza met vegan mozzarella, een vegan groenteschotel met zoete aardappel en een vegan burger met gegrilde groentjes.

Nationaal Parklaan 1 in Dilsen-Stokkem. Open: ma tot zo 8.30 tot 23 uur. Info: www.terland.be

© RR

8. Lola’s in Genk

Lola’s Saladbar won in 2022 de prijs van Best Burger Benelux met hun Mexicaans getinte vegan burger. In de hippe, Genkse lunchbar vallen trouwens nog meer plantaardige lekkernijen te ontdekken.

Winterslagstraat 20a in Genk. Open: vrij tot di. Info: www.instagram.com/lolas_genk

© RR

9. Lento in Hasselt

Ondertussen zowat het meest bekende vegan restaurant in Hasselt. Lento opende enkele jaren geleden de deuren en stampte in 2022 ook een vestiging in Antwerpen uit de grond. In 2021 behaalden chef Yolan en gastvrouw Tekla voor het derde jaar op rij de titel Best Restaurant bij de Belgian Vegan Awards.

Zuivelmarkt 34 in Hasselt. Open: di tot za. Info en openingsuren: www.restaurantlento.be

© Luc Daelemans

10. De Levensboom in Hasselt

De Levensboom in Hasselt was het eerste vegetarisch restaurant ooit in de stad. De voorbije jaren evolueerde het restaurant naar volledig veganistisch. Chef Hans Van der Fraenen serveert er meer verfijnde plantaardige gerechten en menu’s.

Leopoldplein 44 in Hasselt. Open: wo tot za. Info: ​www.restaurantdelevensboom.be

© De Levensboom

11. Zus & Zo in Bocholt

Zus & Zo haalt inspiratie in de wereld: van Indiase curry’s tot Mexicaanse schotels, met aparte smaken en andere kruidingen. Maar er staan ook tal van veganistische opties op de kaart: Indonische tofusticks, Surinaamse veganballetjes tot vegan shoarma.

Kapelstraat 8 in Bocholt. Open: do tot za, 17 tot 23.30 uur en zo 12 tot 14 uur. Info: www.zusenzorestaurant.be

© RR

12. Botanique in Hasselt

Botanique serveert niet exclusief plantaardige burgers en gerechten, maar is de plek waar veganisten en carnivoren samen kunnen smullen van een burger. De kaart biedt dan ook een ruime keuze uit vegan burgers, salades en toetjes.

Zuivelmarkt 11 in Hasselt. Info en openingsuren: www.botaniquehasselt.be

© RR

13. MAU in Genk

In Kattencafé MAU bevatten het gebak, de taartjes en het ontbijt geen dierlijke producten. Ook de koffies worden met plantaardige alternatieven voor melk gemaakt.

Molenstraat 17 in Genk. Info: www.maukattencafe.com

© RR

14. De Preuverie in Hasselt

De Preuverie in hartje Hasselt is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in vegetarische en veganistische gerechten. Chef Peter Van Brussel zorgt er met veel liefde voor een breed scala aan gastronomische specialiteiten, met of zonder vis, vlees en andere dierlijke producten.

Paardsdemerstraat 21 in Hasselt. Open: di tot za. Info: www.preuverie.be

© RR

15. Wolf in Lommel

In espressobar Wolf kan je bijna alles op de menukaart vegan besteld worden. Er is sojaslagroom voor bij de koffie en keuze uit meerdere soorten plantaardige melk. En elke dag is er minstens één taart vegan.

Einderpad 8 in Lommel. Open: di tot zo 9 tot 17.30 uur. Info: www.wolfespressobar.be

© RR

16. Ja-Ro in Lommel

In de feelgood-gift conceptstore van Jana in Lommel kan je ook veganistisch smullen. Elke dag zijn er drie tafels voor reservatie beschikbaar. Op de kaart: heerlijke vegan koffies, ijsjes en wijntjes.

Kerkstraat 54 in Lommel. Open: di tot za 9 tot 18 uur. Info: www.ja-ro.be

© RR

17. De Poorterij in Dilsen-Stokkem

In de Poorterij spelen groenten de hoofdrol. Het Belgisch-Nederlandse duo Rudi en Patricia werkt met groenten uit eigen tuin en producten van plaatselijke leveranciers uit beide Limburgen.

Langstraat 10 in Dilsen-Stokkem. Open: vrij tot ma. Info: www.depoorterij.be

© RR

18. Wasbar in Hasselt

In Wasbar in Hasselt kan je genieten van een ontbijt, lunch of dinner of kan je een wasje draaien. De menukaart bevat verschillende opties voor vegans, zo ook de bekende bagels.

Grote Markt 14 in Hasselt. Open: ma tot zon 9 tot 21 uur. Info: www.wasbar.be

© RR

19. La Chapelle in Genk

La Chapelle in Genk is het walhalla voor vleeseters, maar vegans moeten niet thuis blijven. Op de kaart staat een overheerlijke burger: The Saint, een sojaburger met vegan limoenmayonaise, sla, tomaatjes, augurk, homemade hummus en rode ui.

Stationsstraat 2a in Genk. Open: vrij tot ma 18.30 tot 23 uur. Info: www.lachapelle.one

20. Mia Mensa in Beringen

Bij het oude ophaalgebouw van be-MINE in Beringen kan je tegenwoordig je culinaire hart ophalen in Mia Mensa, inclusief volwaardige veganistische opties, waaronder vegan wok.

be-MINE 19 in Beringen. Open: ma tot zo 9 tot 22 uur. Info: www.miamensa.be

© RR

21. Queens Avenue in Maasmechelen

Tussen de sappige vleesburgers van Queens Avenue vind je een minstens even sappige vegan burger: de Beyond Meat Burger met sla, tomaat, ui, augurk, vegan cheddar, vegan mayo & special Queens ketchup.

Koninginnelaan 115/2 in Maasmechelen. Open: ma tot zo. Info: www.queensavenue.wixsite.com/queensavenue

22. Oud Oteren in Maaseik

In deze grote brasserie worden twee vegan burgers geserveerd: eentje met een vegan burgerschijf, shoarma, guacamole en tomatentapenade en eentje met vegan pulled pork.

Scholtisplein 28 in Maaseik. Open: di tot zo. Info: www.oudoteren.be

23. Ellis Gourmet Burger in Hasselt

Bij Ellis Gourmet Burger scoor je niet enkel een plantaardige burger, maar bijvoorbeeld ook een plantbased stoofpotje met pulled wheats, langzaam gekookt in rode wijn en een lichte vegan bouillon. Met champignons, ui, laurierblaadjes, aardappelen en augurken.

Botermarkt 28 in Hasselt. Open: ma tot zo 11.30 tot 21 uur. Info: www.ellis.be

© RR

24. Vangroenten in Hasselt

In Vangroenten wordt uitsluitend vegetarisch en veganistisch gekookt en zijn de gerechten afhankelijk van de lokale groenteboer.

Runkstersteenweg 39 in Hasselt. Open: wo tot za. Info en openingsuren: www.vangroenten.be

© Boumediene Belbachir

25. Soft Plantbased in Beringen

Bij Soft eet je volledig plantaardig: van pancakes over toasts tot wisselende suggesties. Chef Shauni is een vrolijke verschijning die je met een grote lach meer uitleg geeft over haar concept en de kaart.

Lutgart-site Stadswal 14 in Beringen. Open: wo tot zon 10 tot 17 uur. Info: www.softplantbased.be

