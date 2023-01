SEKS VERANDERT ALLES: Als je geen ‘nee’ zegt, is er dan sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Stel: je hebt een onenightstand. En hoewel je de hele tijd meedoet, voel je je achteraf vies en weet je: dit was tegen mijn zin. Heeft de ander dan eigenlijk iets verkeerd gedaan? Relatietherapeute Rika Ponnet over de grenzen van grensoverschrijdend gedrag.

“Nee is nee”, dat weten we wel sinds #metoo. Maar wat als de “nee” nooit uitgesproken wordt? Rika Ponnet heeft het erover in de podcast ‘Seks verandert alles’.

“We zitten hier op het complexe terrein van mutual consent. Wederzijdse toestemming”, zegt relatietherapeute Rika Ponnet. “Ergens in meegaan is niet altijd een doordachte keuze. Je kunt ook zo overweldigd zijn dat je ergens in meegaat waar je achteraf van voelt: eigenlijk wilde ik dit niet.”

In de podcast wordt het verhaal van Barbara en Kristof behandeld. Barbara is Kristofs mentor op het werk. Hoewel hij het professioneel wil houden, blijft ze hem opzoeken. Tot ze op een personeelsfeestje seks hebben. Achteraf denkt hij: eigenlijk wilde ik dit niet.

De hamvraag is dan: hoe geef je op een goede manier jouw grenzen aan? “Besef dat één keer ‘nee’ zeggen, hoe groot dat ook voelt voor jou, maar een soort krijtlijn is. Een grens is maar een grens als de ander ook voelt dat die niet overschrijdbaar is”, zegt Rika. “Ga dus niet in vage, bedekte termen communiceren. Wees duidelijk, durf te benoemen hoe jij iets beleeft en herhaal dat ook zo. Tot je zeker weet dat de ander het begrijpt.”

Wil je het hele verhaal horen? Beluister hieronder gratis de aflevering van Seks verandert alles.