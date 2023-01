VIDEO. Papegaai van overleden Michele Scarponi rijdt mee op hoofd van trainende Astana-renners: Franky is zijn baasje nog niet vergeten

Franky, de onafscheidelijke papegaai van de betreurde Michele Scarponi, blijft genieten van fietsritjes. Nadat Scarponi in het voorjaar van 2017 omkwam bij een trainingsongeluk, bleef de papegaai aanvankelijk verweesd achter, maar in Antonio Nibali vond hij een nieuwe fietsgezel. Sinds afgelopen seizoen is dat extra emotioneel, want de broer van Vincenzo Nibali rijdt net als Scarponi rond in de kleuren van Astana. De ploeg deelde een video van Franky die Antonio Nibali en Gianmarco Garofoli vergezelde op een trainingsrit door Filottrano, de plaats waar Scarponi woonde.