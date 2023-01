SEKS VERANDERT ALLES: Relatietherapeute Rika Ponnet verklaart waarom ‘friends with benefits’ altijd een slecht idee zijn

Liever ‘friends with benefits’ dan een echte relatie, want da’s eenvoudig en fun, toch? In de podcastaflevering van ‘Seks verandert alles’ relativeert relatietherapeute Rika Ponnet die uitspraak. Je kan proberen, zegt ze, maar eigenlijk is de kans op succes (zeer) klein: “Friends with benefits, daar komen vodden van. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat beide partijen daar even casual weer uitstappen.”

Jullie zijn allebei vrijgezel. Jullie hebben allebei zin in seks. Waarom dan niet met elkaar? Op die manier zijn de behoeftes bevredigd, zonder al het drama dat bij een echte relatie komt kijken. De lusten, maar niet de lasten. Of niet? “Mensen onderschatten wat er in je lichaam gebeurt als je regelmatig met elkaar vrijt. De podcast heet dan ook niets voor niets Seks verandert alles”, zegt Rika Ponnet.

Waarom is casual sex dan net zo moeilijk? Bij seks komt een complex lichamelijk systeem op gang, dat in de sociale wetenschappen “hechting” wordt genoemd: het brein maakt oxytocine aan, het bindingshormoon, waardoor intimiteit en verbondenheid onvermijdelijk tot stand komen. “Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat twee mensen gedurende langere tijd seksueel intiem zijn en dan allebei met evenveel gemak ook weer uit dat casual contact stappen. Het idee dat je seks kan hebben met iemand zonder dat daar gevoelens aan te pas komen, is een rationalisatie van iets wat we niet kunnen rationaliseren”, zegt Ponnet.

In de aflevering van de podcast gaat het over Noah en Fieke, twee jongeren die het moeilijk hebben om hun relatie “officieel” te maken. Maar daardoor worstelen ze met hun eigen verlangens. “Dit is heel typerend voor de huidige generatie twintigers. Velen hebben maandenlang seks met elkaar voor ze hun gevoelens uitspreken. Dat kan soms makkelijker lijken op het eerste gezicht. Niet te veel blabla, gewoon de fun. Maar eigenlijk zitten we als mens simpelweg zo niet in elkaar.”

Wil je het hele verhaal horen? Beluister hieronder gratis de aflevering van Seks verandert alles.