Vrijwilligers bakken 3.500 wafels om energiefactuur van jeugdheem te betalen

Voeren

Heel wat vrijwilligers zetten zich tijdens de voorbije kerstperiode weer in voor het jeugdheem De Komberg in Sint-Martens-Voeren, waar zowel de leden van de Chiro als de schutterij, de drumband en andere verenigingen hun thuisbasis hebben.

Samen met de leden van het Heemcomité en talrijke vrijwilligers organiseerden de vrienden van dit jeugdheem een ‘wafelbak’ in de Drink in Sint-Pieters-Voeren. Onder leiding van de kookploeg van de Chiro bakten zo’n 20 vrijwilligers samen 3.500 wafels. Het bakteam verwerkte maar liefst 50 kilo bloem, 25 kilo boter, 500 eieren, 25 kilo suiker, 100 zakjes bakpoeder en 500 zakjes vanillesuiker. Leden van de schutterij, Chiro en het Heemcomité deden vervolgens hun ronde in heel Voeren. De wafels gingen als zoete broodjes over de toonbank.

Met de opbrengst van deze actie kan het Heemcomité onder meer een deel van de energiefactuur betalen. Ook staan er in 2023 opfrissingswerken van de lokalen op het programma. In het kader van de rioleringswerken zal ook de toegangsweg naar het jeugdheem vernieuwd worden door de gemeente. (nm)