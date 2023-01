Opvolging verzekerd: oudste zoon van Sergio Herman kookt al in een van zijn restaurants

Het lijkt erop dat de familie Herman aan een derde generatie koks is begonnen. In Dag Allemaal deze week vertelt Dominique Persoone dat Boy, de zoon van Sergio Herman achter het fornuis staat in AIRrepublic in Cadzand.

Juilius, de zoon van chocolatier Dominique Persoone, is goed bevriend met Boy, de zoon van Sergio Herman uit diens eerste huwelijk. In Dag Allemaal vertelt Persoone dat Boy sinds kort achter het fornuis staat in AIRrepublic, de sterrenzaak van Sergio Herman aan het strand van Cadzand.

“Boy heeft wat moeite gehad om z’n weg te vinden”, vertelt Dominique Persoone. ‘Het was een lastig parcours, want eerst volgde hij een technische richting, maar nu lijkt hij toch z’n passie te hebben gevonden. Sergio is er al bezorgd over geweest, dat wel.”

Eerder zei Sergio Herman al dat hij zelden naast Boy in de keuken staat “want ik wil hem niet te fel beïnvloeden.”