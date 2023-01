De Schakelaar deelt 50 kerstvleespakketten uit dankzij Tongerse soroptimistenclub

Tongeren

In het Huis van het Kind overhandigden voorzitters Bea en Lieve van Soroptimistenclub Tongeren Epinona een cheque van 2.500 euro aan Albertine Sauwens, voorzitter van De Schakelaar. Daarmee werden 50 kerstvleespakketten aan Tongerse hulpbehoevende gezinnen geschonken.

“De voorbije maanden hebben we al gezinnen moeten voorzien van een noodrantsoen omdat er geen geld meer was voor voeding voor de kinderen”, vertelt Albertine Sauwens, voorzitter van De Schakelaar. “Dit jaar wilden we het over een andere boeg gooien. Gezinnen die het moeilijk hebben om hun energierekeningen te betalen en dan nog geld nodig hebben voor voedsel, wilden we een ander geschenk geven. Daarom hebben zo’n vijftig vleespakketten besteld van voornamelijk kippenvlees. Zo ontvingen 50 gezinnen een pakket van 11 kilogram vlees ter waarde van 50 euro. Zo hadden deze mensen tenminste eten voor de feestdagen.” (diro)