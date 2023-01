Viio Tongeren frist speelplaats op dankzij Ladies Circle 37

Tongeren

Een delegatie van Ladies Circle 37 Tongeren overhandigde zopas een cheque ter waarde van 1.500 euro aan de directie van Viio Tongeren, campus Rode Kruislaan. “Het is een eerste deel van de opbrengst van ons ontbijtbuffet”, zegt voorzitter Anouk Baldewijns. “Daarmee willen we dit keer alle Tongerse scholen ondersteunen.”

Directeur Guy Voets gaat het bedrag besteden aan het project ‘gelijke onderwijskansen’. “We gaan hiermee onder meer de speelplaats verfraaien op vraag van de leerlingen en in het kader van het welbevinden”, zegt Voets. “Daarnaast werken we ook aan het project ‘menstruatie-armoede’ door onder andere maandverband en tampons te voorzien op de meisjestoiletten. Het materiaal is vandaag al aanwezig op school, maar de leerlingen moeten het op het secretariaat gaan vragen.” (diro)