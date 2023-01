Aterstaose Jogging brengt 500 euro op voor natuurgebied De Kevie

Tongeren

De organisatoren van de Aterstaose Jogging overhandigden zopas een cheque van 500 euro aan natuurgebied De Kevie. Het gaat om de opbrengst van hun editie van 18 juni. “Omdat het die dag tropisch warm was, verschenen er minder lopers aan de start”, zegt Geert Koopmans. “Voor elke deelnemer wordt telkens 1 euro geschonken aan een sociaal doel. Lions Club Tongeren doet er telkens hetzelfde bedrag bij. Ditmaal steunen we natuurreservaat De Kevie met dit bedrag. Op 7 januari organiseren we onze Driekoningen jogging. Daarbij gaat de helft van het inschrijvingsgeld ook nog eens naar ons sociaal doel.”

Bij De Kevie zijn ze blij met het ontvangen bedrag. “We gaan het besteden aan kleine uitgaven, zoals een defect aan ons voertuigenpark”, zegt Roger Nijssen van De Kevie. “Want dat kunnen we niet opnemen in onze begroting.” (diro)