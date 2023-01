Robert krijgt ereteken voor 40 jaar dienstbaarheid aan de parochie Gorsem

Sint-Truiden

Robert Herbots is meer dan 40 jaar de enige geboren Gorsemnaar die in de kerkraad van de parochie zit. Van jongs af ontdekte hij als misdienaar de weg naar de kerk. Zo is hij al meer dan 70 jaar betrokken met het wel en wee van de parochie. “Dit ereteken krijgt Robert omwille van zijn goede diensten aan de Kerk in Limburg, 40 jaar als secretaris en schatbewaarder van de kerkfabriek en zes jaar als lid en secretaris van het CKB”, zegt Guy Schalenbourg. “Het ereteken werd overhandigd door E. H. Deken Wim Ceunen. Naast het geestelijke werk vormde Robert met Mady Smolders de kern van de verhuring en de bescherming van het Gorsems Gasthof.” (jcr)