Kiev meldt Russen opnieuw zware klap te hebben toegediend: “500 doden en gewonden”

In de regio Cherson (in het zuiden van Oekraïne) heeft het Oekraïense leger naar eigen zeggen opnieuw zware verliezen toegebracht aan Russische troepen met een artillerieaanval. Bij het dorp Tsjoelakivka zouden vijandelijke troepen en militair materieel geraakt zijn, zo meldt de Oekraïense generale staf.

LEES OOK. Russische legerleiding krijgt pak kritiek na dodelijke aanval op rekruten

“De verliezen van de vijand bedragen 500 doden en gewonden”, klinkt het. De aanval zou plaatsgevonden hebben op oudejaarsavond. De informatie is echter nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Volgens de Oekraïense generale staf werden een dag later ook Russische eenheden in het dorp Fedorivka getroffen. Hoeveel slachtoffers daar zouden zijn gevallen, is niet bekendgemaakt.

Fedorivka en Tsjoelakivka liggen allebei aan de zuidoostkant van de rivier de Dnjepr in het door Rusland bezette deel van Cherson.

Maandag maakte het Oekraïense leger nog bekend dat tientallen Russische soldaten gestorven zijn bij een raketaanval op Makijivka, een Oost-Oekraïense stad die door het Russische leger wordt gecontroleerd. Volgens Kiev zijn 400 Russische soldaten om het leven gekomen, het Russische ministerie van Defensie maakt melding van 63 doden.