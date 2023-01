Onze weekendtips: doe je ‘botten’ aan en ontdek verborgen plekjes of ga soldenshoppen

Komend weekend is het voor de soldenshoppers extra gezellig in de Hasseltse binnenstad. — © Stad Hasselt

Zet het jaar sportief in met een wandeling, trek naar een andere planeet met een kindervoorstelling of trek nog een laatste keer je schaatsen aan op Winterland: ook dit weekend is er een waaier aan activiteiten in jouw buurt.

Winterdagen Hoeve op den Mierhoop

Beleef een plezante winterdag in belevingsboerderij De Mierhoop in Nieuwerkerken. Je kan er spelen in het donker, genieten van de gezellige winterbar, deelnemen aan de legendarische fakkelspelen of een wandeling van 3,5 kilometer door de boomgaard ontdekken.

Op 7/1 vanaf 14 uur in Hoeve op den Mierhoop, Mierhoopweg 1 in Nieuwerkerken. Info: www.hoeveopdenmierhoop.be/events

Op vuile bottentocht in de Ballewijers

Trek je ‘botten’ aan en ga met natuurgids en conservator Maurice op pad in de Ballewijers in Zonhoven. Je gaat offroad en ontdekt samen de meest verborgen plekjes tussen de waterplassen. Zo leer je pas echt de bijzondere natuur kennen in het gebied dat bestaat uit twee vijvers met rietkragen. Het natuurgebied is anders niet zomaar toegankelijk voor wandelaars.

Op 8/1 om 14 uur aan het uitkijkplatform in de Molenschansweg in Zonhoven. Info: www.limburgs-landschap.be

Muzikaal het jaar in

Het nieuwe jaar inzetten op een muzikale manier? Dat doe je in Peer samen met jongerenkoor Amaryllis. Samen met verschillende gastartiesten duikt het koor een gezellige avond in. Het wordt een avond vol muziek waar hedendaagse kerstliedjes afgewisseld worden met de nieuwste popnummers.

Op 7/1 om 20 uur in de Sint-Trudokerk, Kerkplein 1 in Peer. Info: www.facebook.com/jongerenkooramaryllis

Dwalen met verhalen

Dwaal langs eeuwenoude bomen en volg de route langs acht boeiende verhalen tijdens een verhalenwandeling in winterse sfeer in Dilsen-Stokkem. Amusante vertellers nemen jong en oud mee op sleeptouw langs kerst en sneeuw. Scan de QR-code op de mooie vertelborden en kies een verhaal op maat. Zo ontdek je de leuke verhalenwandelingen.

Nog tot 20/1 in Kasteelpark Ter Motten, Europalaan 25 in Dilsen-Stokkem. Info: https://dilsen-stokkem.bibliotheek.be/dwalenmetverhalen

Laatste weekend Winterland

Het was weer extra gezellig op Winterland in Hasselt de afgelopen tijd. Nog een laatste keer kan je er de winterse eindejaarssfeer opsnuiven. Ga gezellig schaatsen, smul van iets lekkers of kuier langs de verschillende kraampjes. Na dit weekend gaan de deuren opnieuw dicht en is het wachten tot november voor een nieuwe editie.

Nog tot 8/1 om 22 uur op Winterland, Kolonel Dusartplein in Hasselt. Info: www.winterland.be

Wandelen voor een extra boost

In de koude winter hebben we eerder de neiging om met iets lekkers onder een dekentje weg te kruipen. Maar Natuurpunt Beringen zet het jaar op een sportieve manier in. Ze trekt de winterlucht in voor een gezondheidsboost. Zo ontdek je de natuur die zich klaarmaakte voor de lange, koude winter. Achteraf trakteert Natuurpunt op een drankje.

Op 8/1 om 14 uur in De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info: www.natuurpunt.be/agenda/nieuwjaarswandeling-met-drink-58275

Uniek in zijn genre

Herman van Veen speelt viool, zingt, componeert, schrijft, acteert, regisseert, schildert en is de geestelijke vader van de wereldberoemde stripfiguur-eend Alfred Jodocus Kwak. Van Veen is in zijn genre volstrekt uniek. Hij reist met zijn voorstellingen de wereld rond. In het begin van dit nieuwe jaar houdt hij halt in Maasmechelen. Het wordt opnieuw een feest om naar uit te kijken.

Op 7/1 om 20.15 uur in CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen. Info: www.ccmaasmechelen.be

Extra sfeer in Hasselt

Dompel je onder in de warme wintersfeer in Hasselt. Tijdens het eerste volledige weekend van januari wordt Hasselt als shopstad extra in de kijker gezet. Muziek klinkt van op de kiosk op het Molenpoortplein met Toeternietoe, het Ensemble Koninklijke Harmonie en Don Pancho en er is tal van animatie, zoals de Pink Police en Zamza De Magiër die door de straten trekt.

Op 7 en 8/1 telkens vanaf 14 uur op het Molenpoortplein en in de winkelstraten in Hasselt. Info: www.uitinhasselt.be

Stellar Boem

Ben jij helemaal into space? Dan is de familie-dansvoorstelling van Froe Froe in Tessenderlo ongetwijfeld iets voor jou. De voorstelling Stellar Boem gaat over mensachtige figuren die de aarde ontvluchten op zoek naar een bewoonbare planeet. Onderweg vechten ze tegen de zwaartekracht, ontdekken ze fonkelende planeten en ontmoeten ze allerlei vreemde wezens.

Op 13/1 om 19 uur in CC Het Loo, Vismarkt z/n in Tessenderlo. Info: www.cultuurhuistessenderlo.be

Jazz met een Limburgse connectie

Muze Jazz Orchestra, een ensemble van een tiental muzikanten dat ontstond uit de jamsessies in het MuzeCafé, stelt ‘The Real Book’ Belgisch Limburg voor in Heusden-Zolder. Real Books zijn verzamelingen van bekende liedjes en vaak gespeelde composities uit het Great American Songbook. Ze worden beschouwd als het basisrepertoire van jazzmusici. Nu is er dus ook een Limburgse versie van Marco Cirone die voor Motives For Jazz meer dan zestig composities met een Limburgse connectie verzamelde.

Op 8/1 om 20 uur in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info: www.muze.be/mjo-invites-22-23.html

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 7 januari

Sterrenkijkavond

In de Cosmodrome is het sterrenkijkavond met als thema telescopen. Je krijgt er uitleg over verschillende telescopen en daarna zijn er waarnemingen in de sterrenwacht.

Cosmodrome, Planetariumweg 19 in Genk.

Om 20 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 8 januari

Voorleesmomentje

Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en taalontwikkeling van kinderen. Daarom organiseert de bib regelmatig voorleesmomentjes voor kinderen van 3 tot 7 jaar.

Bibliotheek Kuringen, Joris van Ooostenrijkstraat 55 in Hasselt.

Om 11 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zondag 8 januari

Keienwandeling

Duizenden jaren geleden voerde de woeste rivier de Maas stenen aan naar de Teut. Tijdens deze wandeling maak je kennis met deze stille getuigen uit een ver en onstuimig verleden.

Hengelhoefseweg 9 in Zonhoven.

Om 14 uur

Zondag 8 januari

Nieuwjaarsborrelwandeling

Een verkwikkende winterwandeling samen met een gids in De Maten. Na de wandeling kan je klinken op het nieuwe jaar met een borreltje.

Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk.

Om 9 uur

Basistarief: gratis

Zondag 8 januari

Wilde Zwanenwandeling

De wilde zwanen zijn een jaarlijkse vaste waarde in het Schulensbroek. Ze komen uit het verre Noorden overgevlogen en gebruiken de weidse graslanden om voedsel te zoeken.

’t Vlootgebouw, NatuurEducatief Centrum, Demerstraat 60 in Lummen.

Om 13.45 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 8 januari

Jeneverwandeling

Wandeling in groep door de Hamse bossen. Met een stopplaats onderweg waar je jenevertjes kan nuttigen.

Gemeenteplein, Dorpsstraat 15 in Ham.

Van 13 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Tot 8 januari

Kerstelfenzoektocht

Ben je een echte speurneus? Dit is het laatste weekend dat je in Sint-Truiden de kerstelfenzoektocht kan afleggen.

Dienst Toerisme, Groenmarkt in Sint-Truiden

Basistarief: 3 euro

Tot 8 januari

Kerstzoektocht met rendier Rudy

Help jij Rudy de kerstboom van de kerstman te versieren? Hij kan het nog niet alleen en heeft je hulp nodig.

NAC, Pastorijstraat 30 in Houthalen.

CONCERT

Zaterdag 7 januari

Orgelconcert Nico Declerck

Nico Declerck is gedreven orgelist, hij werkt als orgelpromotor bij de Europese ngo Echo, hij is producer voor Organroxx Radio en is verantwoordelijk voor de heropleving van de orgelbeleving in Turnhout en Hoogstraten.

Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt in Hasselt.

Om 15 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 7 januari

Lommel Klinkt

Zing en swing mee met Aimé’s Big Band en klink samen met alle Lommelaars op het nieuwe jaar. Zij zorgen voor een gratis drankje. Jij voor de ambiance?

Dorpsplein, Dorp in Lommel.

Om 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 7 januari

Nieuwjaarsconcert

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, nodigt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt onder leiding van Conrad Onclin je uit op haar traditionele nieuwjaarsconcert.

GC Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt.

Basistarief: 12 euro

Zondag 8 januari

Nieuwjaarsaperitiefconcert

Het Harmonieorkest brengt een fraaie greep uit haar hedendaags repertoire samen met aandacht voor de klassiekers.

GC De Markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad.

Om 11 uur

Basistarief: 12 euro