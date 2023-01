Federale politie rolt bende op die via postpakketten drugs invoert uit Spanje

De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die ervan verdacht wordt vanuit Spanje drugs te importeren via postpakketten en wegtransport. Dat meldt de federale politie dinsdag. In België werden zeven verdachten opgepakt en twee vermoedelijke kopstukken werden eind december gearresteerd in Tsjechië.

De bende heeft mogelijk meer dan vier ton hasj of cannabis ingevoerd, zegt de federale politie. “In Zaventem werd er bij de controle van postpakketten een pakket met cannabis onderschept dat bestemd was voor een inwoonster van Drongen. In het buitenland werd een gelijkaardig pakket onderschept, met als bestemmeling haar broer die woonachtig is in Nazareth.”

De bestemmelingen zouden deel uitmaken van een grotere bende, stelt de politie. “Uit intensief onderzoek blijkt dat een familie (vader, twee zonen en dochter) zich vermoedelijk inlaat met het ophalen van postpakketten in Vlaanderen die vanuit Spanje zijn opgestuurd. Ze zouden dit doen in opdracht van een criminele organisatie die op verschillende manieren drugs invoert vanuit Spanje. Naast het versturen van postpakketten worden er ook drugs met een vrachtwagen overgebracht vanuit Spanje naar België. De bende huurt hiervoor een box bij een opslagbedrijf in Overijse. Nadien worden de drugs verhandeld naar de afnemers (dealers) toe.”

De leiding van de bende bleek voornamelijk uit Chinezen te bestaan. De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen voerde op 7 december tien huiszoekingen uit, onder meer in Leuven, Overijse, Drongen, Nazareth, Aalst, Geel, Brussel en Kortrijk. “Daarbij werden zo’n 20 kilogram hasj, 11 kilogram cannabis, meer dan 40.000 euro aan cash geld, luxegoederen zoals dure horloges en juwelen ter waarde van meerdere tienduizenden euro’s en twee auto’s in beslag genomen. Verder troffen de speurders nog verboden (vuur)wapens aan bij de huiszoekingen.” Bij de actie werden zeven verdachten opgepakt, van wie er vier door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst werden. Drie verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Een aantal vermoedelijke kopstukken kon bij de actie niet worden aangetroffen, meldt de federale politie nog. “Door verdere nauwe samenwerking met de Spaanse en Tsjechische politiediensten konden eind december 2022 twee vermoedelijke kopstukken gearresteerd worden in Tsjechië, één in de hoofdstad Praag en één aan de grens met Duitsland. Eén van hen werd op 30 december 2022 overgeleverd aan België, de andere zal binnenkort overgeleverd worden. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de bende mogelijk meer dan 400 pakketten ingevoerd heeft, met in totaal meer dan 4 ton aan drugs.”