Kinderen kunnen spelletjes en puzzels lenen in nieuwe Alkense spelotheek

Alken

Ook in Alken is er sinds kort een spelotheek. Vrijwilligers zullen er maandelijks speelgoed, spelletjes en puzzels ontlenen aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Bij de keuze werd er gekeken naar de populariteit van de spellen, de duurzaamheid ervan en of ze een beetje leerrijk zijn. “Er is budget voorzien om de spelotheek verder aan te vullen”, vertelt schepen Pierrette Putzeys (N-VA). “De kinderen en hun ouders kunnen zelf ook suggesties doen. En hoewel we graag kansarme kinderen willen bereiken, is de spelotheek echt wel bedoeld voor iedereen. We hopen dat het hier een leuke plek wordt waar de kinderen graag naartoe komen.”

Karlijn, Tinus en Lieselotte (foto) vonden alvast hun gading. De spelotheek ligt in het OCMW-gebouw naast de bib (Papenakkerstraat 5) en zal elke laatste zaterdag van de maand tussen 10 uur en 12 uur geopend zijn. (rudc)