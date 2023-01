De Lettertuin verzamelt 850 euro voor De Warmste Week met hotdogverkoop

Elk jaar zetten leerlingen en leerkrachten van De Lettertuin zich in voor een goed doel. Dit keer werden er hotdogs verkocht en opgepeuzeld, wat resulteerde in een cheque van 850 euro voor De Warmste Week.

“Elk jaar zoeken we een goed doel uit waarvoor we met z'n allen geld inzamelen”, klinkt het in De Lettertuin. “Dit jaar viel ons oog op De Warmste Week. Niet alleen sprak het thema ons aan, ook het feit dat het evenement dit jaar in Hasselt georganiseerd werd en dus in onze provincie. Heel wat kinderen kenden het en gingen er ook naartoe met hun ouders. Dat maakte de betrokkenheid groter als de leerkrachten erover spraken in de klas.”

“Onze kinderen moesten eigenlijk niets bijzonders doen voor De Warmste Week”, klinkt het. “Het oudercomité bedacht een leuke activiteit vlak voor de kerstvakantie: een hotdogverkoop. Elke 3 euro die de kinderen gaven, ging naar De Warmste Week. De leerkrachten zorgden dan weer voor een mooi afgerond bedrag.”

Donderdagavond dan brachten de leerkrachten het geld dan symbolisch naar het stadspark in Hasselt. “We zijn trots dat we die 850 euro konden schenken aan zo n mooi doel”, klinkt het. “Het doel 'kansarmoede' wordt door de Koning Boudewijnstichting beheerd en komt zeker en vast terecht. Onze leerlingen leerden ook wat kansarmoede is. Het is niet alleen een lege brooddoos, dat weten ze nu wel zeker. Sommigen schoten zelfs spontaan in actie met speelgoed voor een Oekraïens gezinnetje. In de namiddag kwam de Kerstman langs en die bracht alweer lekkers mee (geschonken door ouders).”