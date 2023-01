Geboeide gevangene haalt halsbrekende toeren uit wanneer hij uit politieauto probeert te ontsnappen

Deze gevangene haalde wel erg halsbrekende toeren uit om aan de politie te ontsnappen. Toen de man, die reeds in de boeien was geslagen, werd vervoerd naar een andere gevangenis, kon hij een van de autoruiten aan diggelen stampen. Kort nadien viel hij ook uit het voertuig, maar lang duurde zijn vluchtpoging niet. De agent had zijn poging meteen in de gaten en kon hem overmeesteren.