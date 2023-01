Absolute topscore in NBA: Donovan Mitchell loodst Cavaliers met 71 punten (!) voorbij Bulls, laatste die beter deed was Kobe Bryant

Cleveland Cavaliers heeft maandag met 145-134 gewonnen van Chicago Bulls in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Dat had het team vooral te danken aan Donovan Mitchell, die liefst 71 punten, 11 assists en 8 rebounds liet optekenen.

Slechts zeven spelers lieten ooit meer dan 71 punten noteren in één NBA-wedstrijd. De laatste was de betreurde Kobe Bryant. In 2006 scoorde hij 81 punten voor de LA Lakers tegen Toronto Raptors. Het record staat sinds 1962 met honderd punten op naam van de legendarische Wilt Chamberlain.

Mitchell kon wel gebruik maken van de verlengingen die nodig waren in het duel tegen de Bulls. In de overtime was hij goed voor dertien punten en trok hij de zege voor de Cavs eigenhandig over de streep. Bij de Bulls was DeMar DeRozan topschutter met 44 punten.

In de Eastern Conference staat Cleveland Cavaliers na de 24e zege van het seizoen op de vierde plaats. Chicago Bulls is pas elfde.

