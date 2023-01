Parcoursbouwer van Azencross ziet zijn beroemde ‘wasbord’ verwoest worden door jonge vandalen: “We moeten nu helemaal opnieuw beginnen”

Wuustwezel

Het wasbord van Loenhout is vernield. Nachtelijke bezoekers zijn er met quads overheen gebulldozerd. Het lokale erfgoed is een belangrijk stuk van het Azencross-parcours en na vijftien jaar echt ingeburgerd in het dorp. Het vandalisme komt vooral hard aan bij Louis Aernouts, de man die zijn hart en ziel legt in de omloop. “Door deze streek moet het wasbord helemaal opnieuw worden gebouwd.”